CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ErgastoloLa Corte Europeanon sa di cosa parlaIntervengo anch'io nel dibattito circa la decisione della Corte Europea in materia di abrogazione di alcuni articoli che condannano i responsabili mafiosi al carcere cosiddetto duro. Siamo in Europa e nessuno discute che bisogna operare in linea con i principi dettati dall'organismo europeo però ci sono dei limiti legati credo ai tipi di società in cui vive il cittadino del singolo stato aderente all'Europa stessa. Cosa voglio dire: il fenomeno mafioso, la Sacra Corona, la camorra, sono tutti...