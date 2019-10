CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ergastolo/1I principie la realtàFrancamente non mi ha stupito la decisione, più precisamente raccomandazione, della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo in tema di ergastolo ostativo. È evidente che, stando comodamente seduti su quegli scranni, e magari provenendo da certe regioni del nord Europa, è facile discettare di principi di umanità, bocciando il fine pena mai. Altra cosa è vivere in un Paese come l'Italia, in parte controllato da una criminalità feroce e pervasiva, lottando quotidianamente contro delinquenti affiliati a...