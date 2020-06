Epidemia

Colpe cinesi

e colpe lombarde

Mi riferisco alla lettera del Sig. Gaetano Mulè che riferendosi alle inchieste e metodi di procedura in tema di corona virus sentenzia che quello che è successo in Lombardia è colpa della Cina. Se il Sig. Mulè si soffermasse sulle dichiarazioni del Dottor Crisanti esperto in forza alla Regione Veneto ingaggiato dal governatore Zaia, capirebbe forse tutto. Riporto questa frase del 23/6/2020 il Gazzettino: Se a Schiavonia avessimo fatto come ad Alzano, sarebbe stata una strage. Tutti hanno rilevato gli errori commessi in Lombardia in materia sanitaria e le relative denunce sono state presentate non contro la Cina ma contro chi gestisce la Sanità in quella regione.

Romano G.

Statue

Vespasiano

in pericolo

Giusto protestare per gli omicidi di stampo razzista in USA. Ma cosa c'entrano i saccheggi dei negozi? Giusto togliere le effigi di Hitler, Stalin ed altri simili mostri. Ma perché abbattere le statue di Colombo? Vuoi vedere che da noi spunterà qualche idiota che vorrà abbattere le statue di Nerone, Caligola, Cesare ed altri. Se così, almeno si salvi Vespasiano che grazie a lui l'igiene pubblica fece un bel passo avanti.

Luigi Barbieri

Governo

Ministri

sconfortanti

Ascoltando un qualunque TG trasmesso oggi 25/06 non si può essere presi da una profonda tristezza e un enorme senso di scoramento. Un ministro degli esteri che non si accorge di cosa sta succedendo in Africa da cui si riceve una cospicua parte dei nostri rifornimenti energetici. Di un ministro della giustizia incapace e incompetente che non ha voluto vedere cosa stava accadendo. Una ministra della scuola che sembra non sapere quello che dice dato che non trova risposta da nessuno. Ma non possono elencare tutti dato che c'è un limite ai caratteri. Con che spirito noi nonni possiamo affrontare il futuro con questi governanti abbiamo il dovere e l'obbligo di essere d'aiuto per i nostri figli e nipoti?

Alcide Tonetto

Sconforto

Il destino

del Paese

Cosa ne pensa direttore, di questo Paese dove la Magistratura non persegue gli aguzzini della povera Pamela per assenza di querela di parte della... assassinata? Dove dei magistrati puniscono altri magistrati del CSM che ne hanno rovinato la reputazione istituzionale attuando a loro carico gravi provvedimenti punitivi come la reprimenda verbale? Sono seri? Dove una Commissione del Senato ridà a se medesima i vitalizzi con arretrati in barba ad ogni etica di moderazione economica di questi Lor Signori? Dove sta la più grande potenza di fuoco di 400 miliardi che il Governo Conte prometteva, mentre invece le casse integrazioni non arrivano in tasca agli operai? Dove starebbe il controllo in mare della Marina Militare ed altri Enti preposti quando le imbarcazioni oltre che clandestini, portano dei contagiati di Covid 19? Dove stanno numerosi lavoratori statali in lavoro casalingo smart working che sembrano sparire quando occorrerebbero? Bande di giovani nullafacenti che rapinano altri cittadini come fare dello sport? Per me è un Paese destinato alla malora.

Alberto Stevanin

Sicurezza

Perché non tutti

sono aperti

A giugno sono stati riaperti quasi tutti i servizi: i mercati, i negozi, i bar, i ristoranti, i trasporti, i centri estivi ecc... Gli unici servizi che fanno tribolare i cittadini italiani sono le banche, le poste e gli uffici pubblici che funzionano con orari ridotti e personale dimezzato. Bisogna fare delle code lunghissime per essere ricevuti e i centralini per gli appuntamenti sono sempre occupati. A causa di questa incomprensibile situazione, gli utenti, commercianti, imprenditori, lavoratori, perdono tantissimo tempo e non riescono a sbrigare le loro pratiche e i loro affari in tempi ragionevoli. Escludo che questi luoghi siano più pericolosi di un supermercato o dei mezzi di trasporto pubblico. Allora, a che cosa è dovuto questo andazzo? Forse ci saranno delle ragioni valide, si spera, ragioni che noi cittadini vorremmo tanto conoscere.

Rita Vallese

Migranti

Istigazione

all'odio

Ho letto con sconcerto la lettera di un lettore, il quale parla del degrado in piazza Duomo a Padova. Concordo che l'immigrazione clandestina non dovrebbe essere ammessa. Sarebbe solo una questione di far funzionare leggi in vigore oppure adattarle in modo efficace e nel rispetto della Costituzione e anche di accordi internazionali in essere. Non può accadere di certo, se qualcuno getta benzina sul fuoco quando occupa un ruolo istituzionale idoneo, indecorosamente cercando la platealità, manifestando arroganza e ignoranza, pure fomentando odio e lamentando come odio le reazioni critiche e le polemiche di altri. Le considerazioni di tale lettera sono, a mio modo di vedere, sommarie, basate su presupposti da dimostrare. Però, poi le navi vanno affondate? Ma che opinione è? Questa non è solo un'istigazione all'odio, è pure alla guerra. Qualcuno ancora lamenta gli odiatori?

Antonio Sinigaglia

Contanti

I navigator

contro l'evasione

Non riesco a capire perché il Governo ce l'abbia tanto con me, perché preferisco usare il contante, anziché la carta di credito. Nella mia vita, ho sempre avuto pochi soldi e proprio per questo, ho avuto la necessità di averli sottomano, per regolarmi con le spese. Abitando in un piccolo paese, il mio punto di riferimento, non è la banca non c'è sportello - ma la Posta, alla quale viene versata la pensione e dove mi reco ogni mese per prelevare quanto mi serve presumibilmente per le spese. Per avere il contante, devo presentare la carta d'identità e ogni mese vengono registrati i miei dati e quindi lo Stato sa già tutto di me e non serve che si inventi ulteriori vessazioni nei confronti di tante persone anziane che hanno le loro abitudini e che intendono conservare. Di fatto, il cambiamento, senza forzature, avverrà con le nuove generazioni che nascono tecnologiche e useranno naturalmente i nuovi strumenti. Ma perché dovrei pagare il giornale con la carta se il guadagno dell'edicolante è di 25 centesimi, e la Banca ne vuole 15 per l'operazione? Se lo Stato vuol combattere l'evasione, per dirne una, faccia lavorare i navigator, faccia fare un corso dalla Guardia di Finanza e sotto la loro guida vadano a cercare dove si sa che l'evasione esiste; magari con 1000/2000 persone in più si possono fare maggiori controlli e così anche i navigator si guadagneranno lo stipendio.

Lettera firmata

