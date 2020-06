Epidemia

Colpa della Cina

non della Lombardia

Prima di inquisire case di cura e Regione Lombardia per i troppi decessi (ma saranno morti tutti per covid 19?), proviamo ad indagare il regime cinese che è il vero responsabile, anche per giustizia nei confronti dei morti e delle sofferenze che ha provocato in tutto il mondo! È di dominio comune il fatto che in Cina (e non solo in Cina) ci siano fabbriche batteriologiche dove si sperimenta con i virus. Se non ci sono prove che il coronavirus sia stato prodotto in quei luoghi e tanto meno che sia stato immesso apposta, ci sono fin troppi indizi che portano alla possibile e verosimile ipotesi che, se non altro per errore, da là sia scappato. Allora, non capisco perché ci si rifiuti categoricamente di escluder e tale ipotesi. Comunque il regime cinese è pesantemente responsabile, anche per il ritardo con cui ha informato il mondo dell'epidemia! Invece, da politici e giornalisti (non tutti) guai a toccare la Cina, certo, perché altrimenti vanno in fumo gli affari: la via della seta. Vergogna!

Gaetano Mulè

Contagio

Un virus

innocuo

Sono pienamente consapevole che il virus circola ancora in Italia, ma è un virus del tutto innocuo. Chi muore con il tampone positivo, muore con il virus, ma non a causa del virus. Questo avviene perché nella vita, prima o poi, bisogna morire. Sono anche consapevole che in Autunno il virus potrebbe riprendere forza e mietere migliaia di vite, ma adottare le misure ora non serve a niente. Sarebbe sufficiente infatti mettere le mascherine in Settembre, altrimenti si è veramente su scherzi a parte. In altre parole non serve fare la guerra in tempo di pace, ed è addirittura pericoloso fare la pace in tempo di guerra. L'unico pericolo potremo passarlo se il governo aprisse gli aeroporti a quei paesi dove il virus è ancora forte es. Brasile, Perù. Attualmente fanno molti più morti le misure anti virus, che anch'io osservo per non prendere multe, che non il virus stesso. Per quanto riguarda il rispetto delle regole faccio notare che se una persona avesse voluto rispettare le regole durante il periodo nazista, avrebbe dovuto ammazzare gli ebrei. No buono, o Buono per te? Sarebbe veramente un suicidio, ma proprio per questo ritengo possibile, non dico probabile che il governo, magari consigliato da un virologo faccia questa scelta. Non che gli altri partiti siano migliori, ma preferisco prestare fiducia al virologo Crisanti di Zaia, piuttosto che al virologo Buriani, che ospite a pagamento nella trasmissione di Fazio ha dichiarato, una prima volta, che il virus non sarebbe mai arrivato in Italia, poi con una enorme faccia di palta si è ripresentato a consigliare i suoi anticorpi monoclonali, guadagnando il suo stipendio da virologo, il bonus da ospite della trasmissione, i proventi della sua azienda di anticorpi monoclonale. Guadagnando sulle disgrazie della gente.

Annibale Bertollo

Autonomia

La differenza

di 5 regioni

Pochi giorni fa, se non ricordo male, ricorreva l'anniversario delle prime elezioni regionali. Bene, nessuno però ha parlato del fatto che ci sono 5 regioni a statuto speciale e 15 a statuto normale. Io mi chiedo come è possibile che ancora esistano di queste differenze nel 2020. Certo quelle a statuto speciale si guardano bene dal cambiare, in quanto hanno dei privilegi che le altre non hanno. Quindi deduco che in Italia ci sono cittadini di serie A e di serie B. Desidererei che il Presidente Zaia si battesse, se non lo fa già, per questo cambiamento.

Giuseppe M.

Treviso

I voli

di Ryanair

Ho letto sul giornale l'articolo in cui scrivete della ripresa dei voli della Ryanair, specificando in primis dal Marcopolo poi ribadendo da Tessera. È una novità della società visto che mai è partita dal Marco Polo o un'informazione imprecisa?

Arturo Seguso

È un'informazione precisa. Essendo chiuso lo scalo di Treviso, attualmente Ryanair opera dall'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Crociere

Venezia perde

con Ravenna

Ecologismo, prima forma di inquinamento atmosferico ma soprattutto ideologico. Una situazione incredibile: Royal Carribean sceglie di spostare le sue crociere da Venezia a Ravenna. Venezia perde un'altra occasione di ricchezza che sicuramente andava gestita con maggiore attenzione. Paradossale poi come l'esplosione di traffico tra il porto di Ravenna e lo scalo internazionale Marco Polo farà aumentare vertiginosamente il traffico lungo la Romea sulla direttrice Ravenna Venezia. Quindi si aggiungerà nel contesto generale un'altra forma di inquinamento legata alle decine di migliaia di persone che con mezzi privati pullman o furgoni Ncc dovranno affrontare la trasferta di 136 km tra Venezia e Ravenna. Ulteriore dimostrazione di come rifiutare le grandi navi a Venezia comporta un ulteriore aumento del traffico e quindi dell'inquinamento in quanto le navi continueranno ad arrivare nell'Alto Adriatico ma ci si aggiungeranno anche i trasferimenti dei mezzi di terra che dovranno portare i turisti dall'aeroporto di Venezia al porto di Ravenna.

Francesco Pontelli

Europa

I veri

sovranisti

Credo che i Padri fondatori dell'Europa, De Gasperi, Schumann, Spinelli ed altri, si rivolteranno nella tomba nel vedere come il loro sogno si stia, pian piano, spegnendo. Al di là degli errori fatti dall'Italia in tutti questi anni, abbiamo Francia e Germania che più o meno decidono da soli, i Paesi frugali che danno lezioni, i Paesi dell'Est che, appena entrati nell'Unione Europea, comandano o cercano di farlo, più di noi che siamo fra i fondatori del sogno Europeo. Allora, quando si parla di sovranisti, chi lo sono di più, quelli che a parole dicono di esserlo, o quelli che inorridiscono davanti a questo termine e poi di fatto lo sono? Credo, per concludere, che se non salta in aria tutto prima, una vera mentalità europea potrebbe nascere quando l'attuale classe politica europea non ci sarà più e, per le nuove generazioni sarà cosa normale lavorare indifferentemente in qualunque Stato Europeo e di conseguenza capire la bellezza di scambi di culture e mentalità diverse. Solo allora potrebbe esserci un'Europa unita nel vero senso della parola.

Alvise Lorenzo Sandi

