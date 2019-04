CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ElezioniPensiamo ancheal dopo MattarellaI più, giustamente, guardano alle imminenti elezioni europee e a quello che anche in esito alle stesse - potrà succedere dopo, in termini di alleanze politiche. Alcuni pensano inoltre alla possibilità di elezioni politiche anticipate. Mi pare importante considerare, in aggiunta a tutto ciò, la data (per momento non visibile nelle strategie) del 2022, quando cioè si dovrà eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Ricordiamo che Mattarella (che ora è oltre il 60% del suo mandato), fu eletto...