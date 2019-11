CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Elezioni in Umbria Il Pd deve scinderela P e la DI risultati elettorali in Umbria hanno deluso i 5S innanzitutto perché pensavano che alleandosi col PD (come prima con la Lega) avrebbero imparato come si fa ad ottenere voti nel territorio, nelle Regioni e nelle amministrazioni locali. Come andò a finire con la Lega ce lo ricordiamo bene, ora con il PD per motivi simili ma diversi il risultato non cambia. Perché il PD oramai ha ulcerato lo stomaco italiano con merendine e insaccati. La scissione vera che farebbe veramente bene ai...