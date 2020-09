Elezioni /1

Tecnologia, una

svolta nel voto

A distanza di qualche ora dall'ultima tornata elettorale mi permetta di fare alcune considerazioni su alcuni aspetti di carattere pratico, tecnico ed organizzativo che ho avuto modo di sviluppare essendo stato rappresentante di lista in 4 sezioni. Siamo nel 2020, siamo negli anni in cui la tecnologia informatica ha raggiunto livelli impensabili sino a qualche decennio fa e noi votiamo ancora con carta penna e calamaio come negli anni 20 e 30? Votiamo ancora appoggiando schede elettorali grandi mezzo metro su di una mensola di 10 cm Il che rende molto probabile il segnare inavvertitamente, con effetto copiativo, la scheda sottostante rendendola il più delle volte nulla o comunque contestabile. Moltissimi presidenti di seggio mancano delle più elementari nozioni di organizzazione e di criterio amministrativo rendendo inevitabilmente dubbiosa la correttezza di alcuni risultati finali prodotti. Moltissime sono state le persone anziane in difficoltà nel districarsi in questi spazi ridottissimi ed è soprattutto nel loro rispetto che credo si debba passare ad una pratica elettorale ed a una competenza decisamente più adeguata e meno approssimativa.

Riccardo Ventura

Elezioni/2

Il seggio

in ospedale

Fine! Chiuso il seggio, consegnato tutto e un bel respiro perchè è andato tutto bene. In ospedale il seggio è particolare perchè particolari sono gli elettori. Ci siamo prodigati per garantire a tutti il diritto al voto cercando di metterli nelle condizioni di tranquillità e serenità migliori. I loro sorrisi, i grazie sussurrati sempre con un sorriso, le mani a cercare le nostre per una breve carezza ci hanno commosso e ripagato oltremodo. Grazie carissimi, coraggiosi maestri di democrazia! Siete i fiori più profumati e sgargianti del Giardino Italia! Ed un grazie va anche al personale sanitario che pur nelle quotidiane difficoltà d'un lavoro spesso denigrato si è prodigato assieme a noi, penso in particolare a chi è andato a domicilio per garantire il diritto al voto alle covid-quarantene. Pensando a quanti hanno rinunciato, presidenti e scrutatori, all'incarico ricevuto dando disdetta all'ultimo minuto sono fieramente orgoglioso di chi, ricevuto l'incarico, a cui come quelli che hanno rinunciato, aveva dato piena disponibilità, l'ha portato a termine nel migliore dei modi.

Vittore Trabucco

Elezioni /3

Il centro storico

e Brugnaro

Nell'intervista concessa da Brugnaro al giornalista Michele Fulin, pubblicata dal Gazzettino, con il suo abituale linguaggio Brugnaro dichiara: Basta con l'arriva Brugnaro, il provinciale, a risolvere i problemi del centro storico. Se veramente avete a cuore il futuro del centro storico di Venezia a ci abitate, basta mangiare e mettere in tasca. Che si tirino su le maniche. In realtà gli abitanti del centro storico non lo vogliono come sindaco, non lo hanno votato né nel 2015 né adesso. E lui che usa il nome e il prestigio di Venezia, perché non sarebbe la stessa cosa essere sindaco di Mestre (Mestre dov'è?). Infatti Brugnaro si oppose alla separazione Venezia-Mestre, tradendo la sua parola data in precedenza durante la campagna elettorale 2015. Venezia gioverebbe enormemente di un regime a Statuto Speciale, come capitale europea della cultura, come sede dell'Unesco, come contenitore prestigioso di Istituzioni trasnazionali, con un buget autonomo e un Consiglio di uomini di cultura (di filosofi si augurava Platone per l'Atene dell'antichità) e non un sindaco che dà carta bianca alle categorie che la sfruttano e che tutti gli abitanti di Venezia conoscono.

Hugo Marquez

Venezia

Elezioni /4

La sinistra governa

l'Italia di destra

Povera Democrazia. Dopo l'ennesima consultazione elettorale, risultano vincenti (come sempre) le vuote parole che azzerano i numeri. Per le regionali si parla di pareggio (tre a tre) ma la realtà numerica dice che si è passati dal 4 a 2 della sinistra, con percentuali delle vittorie in Veneto e Liguria (più 62% e più 18%) che in termini numerici sono ben altro del risicato 8% della Toscana che dovrebbe garantire la stabilità governativa a una fasulla maggioranza che si poggia su un 32% dei 5 stelle oggi ridotto di fatto a meno del 10%. Urge precisare anche che il risultato della Campania é stato ottenuto da un candidato che ha fortemente e continuamente criticato chi rappresentava!!! Già nelle precedenti regionali la sinistra aveva blindato la continuità governativa giustificando un 2% in più in Emilia capace di azzerare un 38% della Lega in Umbria (evento epocale) e un meno 20% subito in Calabria cui vanno aggiunte anche le sconfitte in Basilicata e Abruzzo. Basterebbe infine considerare il 16 contro il 5 delle regioni per evincere che il Paese vota a destra, ma é governato dalla sinistra!!! Alla faccia della democrazia. Chiarissimo l'intento della sinistra di arrivare alla fine della legislatura al 2023 (cominciata con un vincitore e che terminerà diversamente come spesso avvenuto in precedenza), poiché nel 2022 sarà rieletto il capo dello stato e con l'attuale Parlamento sarà ancora un uomo della sinistra. Oggi l'Italia é di fatto una Repubblica presidenziale, ma senza avere il requisito insostituibile della preferenza diretta dei cittadini.

Gilberto Giantin

Treni

La fermata

dimenticata

Oggi (ieri per chi legge), ore 13,27, stazione di Altavilla Vientina. Dieci persone in attesa del treno proveniente da Verona e diretto a Venezia. Binario due. Il treno è passato ma il macchinista si è dimenticato di fermarsi. Quando si è accorto dell'errore, si è fermato fuori dalla stazione per 5 minuti ed è ripartito per Venezia fregandosene di chi era rimasto a terra e doveva attendere un'ora. Non ci sono commenti ma soltanto considerazioni pessime.

N. Masiero

Italia e italiani

Servono politici

più seri

Pare proprio necessario rivedere oggigiorno i vari giudizi sugli italiani per non darci sempre la zappa sui piedi. Giudizi che a volte sono etichette anche molto datate e dure a morire, a volte invece, facendo di ogni erba un fascio, i comportamenti negativi di una minoranza li si fa ricadere su tutti i cittadini, negativizzandoli. Molti sono invece gli Italiani onesti che lavorano quasi nell'oscurità, senza clamore, con abnegazione, con vero senso del dovere per il bene comune. I medici e gli infermieri che hanno rischiato la vita per dei mesi per salvare e curare i contagiati dal virus Covid 19, ne sono un chiaro e luminoso esempio. Un orgoglio! Al buon funzionamento amministrativo e delle istituzioni e ai necessari e costanti controlli è preposta la politica ed è pertanto necessario chiedere a gran voce, e mai smettere di farlo, di avere politici capaci e all'altezza del compito. Politici seri che amino l'Italia e gli italiani più del potere, più di ogni carica, più di uno scranno in Parlamento, più dei soldi.

A.V.

© RIPRODUZIONE RISERVATA