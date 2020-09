Elezioni/1

Le contraddizioni

del Partito Democratico

Prima delle recentissime elezioni, da parte della maggioranza si era sostenuto che l'esito delle stesse non avrebbe influito sul governo, trattandosi di prova locale. Ora il PD, forte di una sconfitta minore del previsto e di fronte al crollo dei 5stelle, avanza invece richieste per modificare i rapporti di forza interni all'esecutivo. Siamo abituati ad una interpretazione degli impegni da parte dei politici piuttosto, diciamo così, elastica: però occorrerebbe almeno un po' di pudore. Se le regionali dovessero davvero avere un peso il governo dovrebbe dimettersi, ma non se ne fa cenno alcuno. Il fatto che nessuno, nella stampa, abbia sottolineato questa contraddizione non depone a favore della neutralità od obiettività dei giornali italiani. Ma anche questa non è una notizia, visto che una sconfitta limitata è stata da quasi tutti trasformata in una vittoria.

Giuliano Agostinetti

Elezioni /2

Un solo partito

non può decidere

Ho sentito in tv e letto in alcuni giornali che visto il presunto successo ottenuto dal Pd alle recenti elezioni, i 5S e Conte adesso dovranno accettare le posizioni del partito di Zingaretti. Non capisco se è arroganza pura o delirio di onnipotenza dovuto alla protezione di cui gode quell'area politica, mi riferisco al Presidente Mattarella e all'Europa (leggi Von Der Leyen e Merkel). Se anche è vero che la sinistra ha ottenuto un risultato migliore dei loro gialli alleati, non capisco cosa li autorizzi, dall'alto (?) del loro 23/24%, a prendere decisioni importanti come il si al Mes. Aver conservato, non conquistato, due Regioni già in loro possesso da una vita, non mi pare una grande vittoria politica. Considerato che la maggioranza parlamentare, se rifacessimo i conti dopo questa tornata uscirebbe molto ridimensionata, non riesco a credere che un solo partito si arroghi il diritto di decidere su una cosa così controversa per tutto il paese.

Claudio Scandola

Elezioni /3

Venezia, fidiamoci

solo dei numeri

Se fosse possibile vorrei ricordare al signor Hugo Marquez(lettera pubblicata pag 22 di giovedì 24/9) che il signor Sindaco ha vinto nella città metropolitana con 24 punti percentuali in più sul secondo arrivato e che in Venezia centro l'antagonista ha realizzato 3 punti percentuali in più del Sindaco eletto. Forse qualche volte dovremmo fidarci più dei numeri che delle convinzioni politiche proprie,cercando di fare costruttive diagnosi sul perché del risultato che ci ha deluso.

Sergio Bianchi

Covid 19

Zaia un vero

capo

Il professor Crisanti ha dichiarato che se non fosse stato per lui, il Governatore Zaia, a proposito dell'emergenza Covid 19, avrebbe preso decisioni assolutamente avventate. Questo sarà certamente vero, ma vorrei far presente che un Capo non è tale perché comanda secondo criteri suoi, ma è un vero Capo, quando per decidere sa cogliere il consiglio giusto al momento giusto. E così, dal mio punto di vista, il prof. Crisanti, invece di una critica, ha fatto un complimento.

Gino De Carli

L'imprenditore defunto

Il riposo

meritato di Borile

Pìcolo, come sito messo?: me lo chiedeva spesso, quando ero concentrato sul lavoro. Sto parlando di Aldo Borile, il fondatore dell'omonimo gruppo alberghiero, scomparso pochi giorni fa. Io ho avuto il piacere di far parte di questa grande squadra per quattro anni, ricchi di molte luci e qualche ombra. Tra me e il signor Aldo c'era un rapporto speciale, a volte spigoloso a volte goliardico, ma comunque condito di una stima e un rispetto reciproci. Purtroppo, come in ogni ambiente lavorativo, ad inquinare il clima sono stati i cosiddetti lucidatori di pavimenti, cioè i leccapiedi. In ogni caso, ho solo un rimpianto: a carriera conclusa, mi sarebbe piaciuto fare una bella chiacchierata con il signor Aldo, per fargli capire che gli eterni giovani come noi non vogliono saperne di cedere il passo all'età della pensione! Forse adesso Aldo Borile potrebbe godersi un lungo periodo di meritato riposo, ma lui, che amava frequentare i suoi cantieri sempre aperti e, a modo suo, spronare i suoi collaboratori, si sarà cimentato in una nuova impresa. Allora io sarò ben lieto di rispondere alla sua chiamata, gli porterò a termine qualche lavoretto gratis e potrò finalmente chiedergli Signor Aldo, come zèo messo?....

Mattia Bianco

L'esame di italiano

Il trasferimento

di Suarez

Aveva brillantemente superato l'esame di lingua italiana. Solo dopo si è scoperto che l'esame è stato una farsa perché il fuoriclasse del Barcellona Suarez non parla neanche una parola d'italiano. Aveva bisogno della nostra cittadinanza per trasferirsi alla Juventus. Ora il trasferimento è saltato, ma l'esame è stato superato. Che figura di...

Gabriele Salini

Immigrazione

Da Ursula tanti

auguri all'Italia

Ursula von der Leyen, un improbabilissima figura messa a capo di un qualcosa molto più grande di lei e delle sue capacità, cioè l'Europa, ha illustrato la nuova strategia sui migranti che l'Europa si appresta a varare, praticamente nessuna ricollocazione obbligatoria nessuno stop e al massimo i paesi che non accetteranno la loro quota di clandestini dovranno pagarne i rimpatri. Peggio di così non poteva andare, la solita chiosa nauseante che l'Italia non può essere lasciata sola e bla e bla bla... e tanti auguri, praticamente addirittura peggio di prima, ci terremo tutti, e sarà ancora più difficile ottenere la partecipazione di francesi e tedeschi che così si sono tirati definitivamente fuori dalla questione migranti, terranno a galla questo governo di servi incapaci a trazione Pd e 5 stelle, con qualche elemosina da restituire a strozzo, e ci dovremo arrangiare stando anche zitti.

Riccardo Gritti

