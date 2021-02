Elettricità

Le bollette

incomprensibili

Non so se qualche lettore del Gazzettino, che leggo da una vita, abbia mai avuto la curiosità di analizzare una bolletta, per esempio dell'Enel. Si compone di otto facciate (dico otto!) in cui c'è scritto tutto e di tutto per farti capire che cosa stai pagando. Fra le varie voci di due facciate cito per esempio: Componente sostitutiva materia prima; Spesa trasporto e gestione contatore; Spesa oneri di sistema (?); Imposte e IVA (12 voci di iva!). E così via per due facciate. Naturalmente il tutto è fatto per chiarire e consentire al povero consumatore di controllare. Mentre sto scrivendo mi chiamano al telefono per dirmi che sto pagando troppo l'energia elettrica e se voglio risparmiare devo cambiare distributore (non fornitore). Cosa devo pensare? Che mi prendono in giro. Per cortesia, non mi parlino di mercato e di concorrenza, piuttosto imparino che cosa vuol dire e come si fa il servizio al cliente.

Giancarlo Locatelli

Governo / 1

Finalmente

Draghi?

Finalmente Draghi. Finalmente finirà il deleterio scialo di soldi-ristori a pioggia tanto deplorato dal salvatore dell'Euro. Finalmente gli zombies spariranno dal mercato. Finalmente fuori Gualtieri e dentro Gelmini. Finalmente la Meloni e i suoi Fratelli avranno il monopolio dall'Opposizione, e il leader del partito Salvini premier potrà picconare il ministro Giorgetti, con il quale non si è rivolto la parola durante tutto il Conte 2. Finalmente riavremo la Bonetti a capo esattamente dello stesso ministero dal quale dimettendosi ha fatto cadere il governo precedente. Finalmente Orlando al ministero che fu del presidente della Lega cooperative Poletti. Finalmente uno di Bankitalia a capo dell'economia (solo il Presidente del Consiglio come quota bancaria non poteva bastare), alla faccia di chi crede che la Finanza stia all'Economia come uno di Leonardo sta alla Transizione ecologica. Si, ma non montiamoci troppo la testa: Draghi ha fatto solo il governo che ha potuto perché non aveva i pieni poteri. Draghi ci era previsto-predestinato per il 2022, ma il Quirinale ha fatto una delle sue magie, ed eccolo già qui, precotto. Il troiko Carlo Azeglio Draghi è uno che sorride e parla poco, in genere si presenta a leggere una lista di numeri, ieri sera però ha abbassato il finestrino per rispondere laconicamente con stile dal cuore un bel Crepi!, a un giornalista che gli augurava In bocca al lupo. Evviva il Draghi: potrà solo smentirci, ad esempio defenestrando il Super-Commissario a tutto (anche al vaccino che manca assordantemente), e presentandosi a dare una mano a Cortina. E ora vai col Liscio, sotto a chi tocca, sotto alla banda dei Sottosegretari.

Fabio Morandin

Governo / 2

La Montagna

e il topolino

È il caso di dire che la montagna ha partorito il topolino. Dopo fantasiosi toto-ministri letti nei giornali, il mister Mario Draghi ri-usa il manuale Cencelli, tanto per stare nel classico politichese di sempre, infatti solo otto nomi di tecnici e ben quindici di politici di peso: quattro M5S, 3 Lega, FI, PD, uno IV e LeU. Partiti mignon trovano dicasteri pur essendo insignificanti come elettorato, un plateale contentino per non averli tra i piedi. Se avessimo pensato ad un governo di competenti sottoposti al controllo del Parlamento e quindi subito licenziabili in caso di loro fallimenti, ci siamo sbagliati tutti di grosso. Promoveatur ut amoveatur, niente di nuovo all'orizzonte e niente gloria per nessuno. Di Speranza basta e avanza, anche sottoforma di altri libri!

Alberto Stevanin

Storia

Perle veneziane

in Alaska

Ho letto l'articolo di Pieralvise Zorzi sulle perle di vetro che i fratelli Zen avrebbero portato in Alaska. Al di là di quanto scritto sulle mirabolanti avventure, come sarebbero giunti in quel luogo lontano? Hanno forse trovato il mitico Passaggio a Nordovest, oppure hanno attraversato via terra tutto il Canada? È inverosimile, basta un'occhiata al mappamondo. L'Alaska guarda al Pacifico. Come si poteva arrivare a questo oceano via nave a quel tempo? Solo passando tra gli ancora sconosciuti Capo Horn e Stretto di Magellano ad ovest, mentre ad est la via era ancora più lunga e passava dal Capo di Buona Speranza non ancora scoperto dai portoghesi. Le conclusioni sono facili; credo che Andrea da Mosto avesse ragione. Le perle veneziane avranno percorso altre vie per arrivare in quel territorio.

Sante Vegro

Brugine (Padova)

Scuola

Buffoni

di Carnevale

Le scuole resteranno chiuse da lunedì a mercoledì per le feste di carnevale. Ma io mi domando: veniamo da dodici mesi di tragedie che hanno imposto periodi di chiusura totale e periodi di massima attenzione. Da ogni parte ci si spertica a dissuadere la gente dal gironzolare a testa fresca per evitare gli ammassamenti molto probabili durante le feste comandate, mentre sul fronte scolastico l'abbattimento drastico del monte di ore persuade qualcuno a proporre un assurdo prolungamento fino a luglio dell'anno scolastico. Gli studenti hanno per mesi manifestato coi banchi per strada per rientrare in classe quindi dubito che ci sia bisogno di un periodo di riposo. E le feste in maschera sono certamente vietate per ovvi motivi quindi non possono configurare una scusa per lasciare gli studenti fuori dalle aule. E in tutto questo, invece che ragionare sulla cancellazione del riposo carnevalizio che da un lato conterrebbe il contagio e dall'altro sarebbe parte dell'orario scolastico, si decide per questa stupidaggine di chiudere la scuola per tre giorni... Il punto non è ovviamente il monte ore che davvero in questo periodo è l'ultimo dei problemi. Il punto è che adesso le famiglie si metteranno a progettare un bel weekend lungo fuori porta che avrà ripercussioni sul contagio, e magari tra qualche settimana qualcuno che oggi sta zitto sulle ore perse in questi tre giorni, poi tornerà alla carica con la stupidaggine della scuola fino a luglio. Ma io mi domando, e non parlo del governo ma della intera classe politica che siede laggiù... ma davvero sono tutti buffoni fino a questo punto?

Stefano Tiozzi

