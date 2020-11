Egregio Signor Direttore,

quanti ammalati di covid e quanti deceduti in conseguenza del morbo. E quanta tristezza il pensiero delle persone mancate senza un saluto o una carezza dei propri cari. Chi dimentica quei camion militari che trasportavano le salme all'inceneritore. Il bollettino di guerra continua a enumerare le migliaia di infettati e il numero dei decessi. Fa specie che tutto ciò non sia entrato nella mente di chi se ne frega della propria e altrui salute non rispettando le disposizioni atte a prevenire i contagi. Altro argomento la presenza dei vip in passerella che fanno sapere al mondo intero che sono infettati e si trovano in cura o in quarantena come fossero degli eroi. Un pò di riservatezza e buon senso non guastano mai.

Celeste Balcon

Belluno



Caro lettore,

purtroppo nella società dell'immagine tutto quanto fa spettacolo. Anche una malattia o un test di positività al Covid. In mancanza o in attesa di comparsate televisive, di un ruolo in qualche programma di mezza serata o di una citazione in un quotidiano, tanti cacciatori di fama e aspiranti Vip, alle prese con i tempi grami della pandemia, hanno pensato bene di trasformare anche un tampone o un contagio asintomatico in un evento. A proprio uso e consumo, ovviamente. Come militari in prima linea impegnati in una strenua battaglia con il nemico (il Covid), mostrano pubblicamente e orgogliosamente sui social le proprie ferite: che in questo caso quasi sempre si riducono, per nostra e loro fortuna, al risultato positivo di un test rapido o molecolare. E alla relativa quarantena. Ma anche questo diventa un'ottima occasione per cercare di far parlare di sè, veicolando qualche foto con la giusta dose di mestizia dipinta in volto, associata da proclami imperdibili del tipo: State attenti ragazzi o Dobbiamo esser tutti più prudenti. Loro per primi verrebbe da dire, visto che, nei dettagliati racconti sul loro contagio che offrono generosamente in pasto ai social, dimostrano, quasi sempre, che tanto prudenti e tanto rispettosi delle regole proprio non sono stati. Per carità, qualcuno potrà osservare che nei tempi difficili che stiamo vivendo, i veri problemi sono altri. È senza dubbio vero. Ma fa riflettere come la ricerca dell'apparire sempre e comunque, impedisca a tante persone di capire che, in certi momenti, sarebbe opportuno avere maggiore compostezza e senso della misura. Almeno il dolore, quello vero, andrebbe rispettato e non trasformato in spettacolo, magari solo per raccogliere qualche mi piace in più.

