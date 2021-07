Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Egregio Direttore,vorrei manifestare la mia opinione in difesa dei poliziotti coinvolti nelle presunte violenze di questi giorni presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere. Essi hanno svolto finora per conto di tutti noi cittadini il fondamentale e gravoso compito di ospitare, all'interno del carcere, persone pericolose per la vita pubblica, (immagino ad esempio mafiosi, camorristi, ndranghetisti, omicidi ecc.): il tutto a volte in...