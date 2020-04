Egregio Direttore,

vorrei fare un appello alle Istituzioni preposte al controllo dei prezzi su alcuni prodotti fino a qualche mese fa non così ricercati ma in questo periodo diventati introvabili. Non menziono le mascherine che in qualche maniera siamo riusciti a ottenere ma di Alcool e Guanti monouso semplici prodotti, ora necessari o obbligatori. Due giorni fa ho pagato un litro di Alcool sei euro e cinquanta in un negozio e qualche giorno prima in un altro 2,50 Euro, poi una confezione di guanti monouso 100 pezzi Euro 22,00 costavano 7-12 Euro un mese fa. Non punto il dito con i negozi che dicono che faticano a reperire tali prodotti e che i prezzi sono lievitati, ma chiedo sono aumentati i costi di produzione di questi prodotti o vista la forte richiesta sia stato deciso di alzare i prezzi. Ci è stata raccomandata la disinfezione e imposto l'uso dei guanti, ora l'acquisto di tali beni sta diventando un problema per il nostro portafoglio. Per un problema di sicurezza ed emergenza sanitaria dovrebbero essere distribuiti gratuitamente!

Giuseppe Ave



Caro lettore,

forse qualche arguto economista, leggendo la sua lettera, ci spiegherebbe che il mercato è regolato dalla domanda e dall'offerta. E che, essendo aumentata la domanda di alcuni prodotti come guanti o alcol, è normale, anzi fisiologico, che i prezzi aumentino. In realtà oggi siamo di fronte a lievitazioni dei prezzi del tutto ingiustificate e sproporzionate. Che nulla hanno a che fare con le normali dinamiche del mercato. Sono vere e proprie speculazioni. Tanto più insopportabili e inaccettabili perché in gioco c'è un bene importante come la salute delle persone. Non incolpiamo nessuno per tutto questo. Non è nostro compito stabilire chi nella catena che porta dalla produzione al commercio al dettaglio di alcuni prodotti, approfitta dell'emergenza sanitaria per moltiplicare i propri guadagni imponendo creste inaudite su articoli che normalmente costerebbe pochi euro o decine di centesimi. Noi però abbiamo il dovere di denunciare questa situazione e di chiedere che si facciano ancora più controlli di quelli che si stanno già facendo e che chi viene pescato a praticare alla produzione, all'ingrosso o al dettaglio prezzi del tutto ingiustificati sia punito severamente. Come merita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA