Egregio direttore,vorrei capire quali motivazioni possano spingere a pubblicare un titolo come quello presente qualche giorno fa in prima pagina dell'inserto di Venezia: Droga dello stupro, arrestato ex alpino. Non posso trovare che disdicevole affiancare a un gravissimo comportamento criminale di una persona, l'immagine di un corpo stimato e amato come è quello degli Alpini, che da sempre si distingue invece proprio per rettitudine,...