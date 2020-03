Egregio Direttore,

volevo sottolineare il clima creato dall'epidemia del coronavirus, non c'è solo la paura del contagio ma anche tanto sarcasmo verso le persone che devono giocoforza indossare la mascherina protettiva.

Da giorni in qualunque luogo dove mi reco, dal supermercato alla farmacia, sono oggetto del sarcasmo di qualche simpaticone che appena mi vede esclama coronavirus,eh!. Sono stato trapiantato di rene da pochi mesi e mi devo proteggere visto che il mio sistema immunitario è azzerato dai farmaci antirigetto, per cui davanti alla stupidità di troppe persone mi devo giustificare dicendo il perchè della mia protezione

. Qualcuno capisce e tace altri penso facciano fatica a capire e continuano a ridacchiare sotto i baffi, naturalmente una parola di scuse non l'ho mai sentita. Lascio alle persone sensibili ogni commento, ora se posso evito di indossare la mascherina anche a scapito della mia salute.

Maurizio Michielis

Udine

Caro lettore, il suo caso fotografa uno dei non pochi aspetti paradossali di questa vicenda: ormai sembra che gli unici malati siano i positivi da coronavirus (che tra l'altro nella maggioranza dei casi non hanno nemmeno una linea di febbre) e che la sola patologia immaginabile o che necessita di cure e attenzioni sia quella. Altro non esiste, non c'è altro di cui preoccuparsi. Purtroppo, lo sappiamo bene, non è così: continuano ad esserci molte persone che soffrono, e anche che muoiono, per cause diverse dal Covid-19. Ci sono uomini e donne che devono andare in ospedale, che devono essere sottoposte a terapie, interventi chirurgici, che devono curarsi ( e per esempio come nel suo caso portate la mascherina) perché sono malate, anche se non hanno contratto il coronavirus. Sarebbe bene ricordarselo. Anche questo fa parte di quel ritorno alla razionalità e alla normalità di cui abbiamo bisogno. Non per far finta che non sia successo o non stia succedendo nulla. Ma per battere davvero il coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA