Egregio Direttore,viene spontaneo chiederci cosa ci stanno a fare Salvini e la Lega in seno al Governo, tolto il decreto sicurezza, anche questo talvolta osteggiato da una parte della maggioranza, il resto viene sempre procrastinato dai se, dai ma e in particolare dai no, vedi Flat Tax, TAV per arrivare al culmine l'Autonomia forte di un referendum popolare. E si che queste cose erano comprese nel programma di Governo del Centrodestra e inserite nel contratto stipulato con 5Stelle. Pare che una volta ottenuto il fantomatico reddito di...