Egregio direttore, vediamo da tempo Salvini ostentare simboli religiosi cattolici durante i suoi comizi e interventi sui media. Durante l'arringa di Conte al Senato che ha segnato la fine del governo giallo/verde, Salvini non smetteva di baciare il rosario. Come mai questa ostentazione di religiosità, vera o apparente che sia? Credevo di vivere oramai in uno Stato laico, nel rispetto delle credenze religiose di tutti coloro che ne hanno una. E sono abbastanza vecchio da ricordare nel dopoguerra, scoppiata la guerra fredda e la paura del...