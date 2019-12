CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore, un bravo giornalista dovrebbe sentirsi come il medico al capezzale del malato ed agire di conseguenza. Oltre che emettere diagnosi, descrivere i fatti del giorno, dovrebbe farsi carico di analizzare l'andamento della società, quindi anche prevedere la direzione imboccata dall'andazzo sociale. La pressione delle tasse, provenienti dalle tasche degli Italiani sempre più impoveriti, ormai è sulla bocca di tutti, anche se gli esiti fatali del malcontento, non sono ancora in prossimità di un traguardo. Basti pensare a quanto...