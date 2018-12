CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore, un altro anno in tasca, s enza infamia e senza lode. Macabra coda di un 2018, l'ennesima violenza al calcio, col morto, ingiustificata e abominevole, con manifestazioni tribali di guerriglia metropolitana, per una fede da difendere, contro il nemico, mai amico, mai avversario, soltanto rivale da abbattere. I guerrieri della notte non accettano invasioni barbariche. Xenofobia su giocatori di colore d'altra casacca, agguati a supporters non in visita parenti, tuttavia sostenitori d'altro marchio, perciò, non belligeranti. Non...