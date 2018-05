CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore,tutti si sono levati tanto di cappello al cospetto della monumentale performance al Giro d'Italia di Chris Froome. Il Keniano Bianco come viene simpaticamente etichettato tra le montagne s'è ricoperto d'immenso, le arie del Piemonte (vedasi Bardonecchia) gli hanno riempito i polmoni, arricchendo i muscoli, donandogli un animus pugnandi incontenibile. Non ha mai perso la sinderosi, sicuro di covare il risultato prestigioso, come la brava chioccia le due uova. Un missile scatenato che ha asfaltato la concorrenza, con il...