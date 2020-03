Egregio Direttore,

trovo inappropriata la sua risposta alla lettera del signor Andrea pubblicata nel Gazzettino: anche se lei non ne condivide la posizione, non può permettersi di insultarlo. Trovo molto più irresponsabile e incosciente (e tralascio altri epiteti per rispetto verso chi potrebbe leggermi...) pubblicare un articolo dal titolo l'incubo geriatria di Treviso: 15 morti in 15 giorni apparso sul suo giornale lo stesso giorno. È puro terrorismo psicologico. Solo leggendo l'articolo si scopre che l'età media dei deceduti è di 85 anni. Che tipo di giornalismo è questo? Chi volete terrorizzare? Come spiega nello stesso articolo il Direttore generale della Usl, le persone che hanno diverse patologie e una certa età, purtroppo possono morire. C'est la vie, è il corso normale della vita: arrivati a una certa età, si muore. Il problema, se mai, sono i posti letto che mancano, ma questo non è colpa del virus, è colpa dei tagli alla sanità. Sono riusciti a terrorizzare l'intera nazione. Questo è irresponsabile. Non vorrei che l'operazione (il contenimento del virus) riuscisse ma il paziente (l'Italia) morisse, e che i suicidi per fallimento superassero alla fine i morti geriatrici per coronavirus. Chi sta mettendo in ginocchio il paese intero, con gli squali pronti a mangiarselo, si assumerà le sue responsabilità?

Adele Stefanelli



Cara lettrice,

chi legge questa rubrica sa bene che sono solito rispettare le opinioni di tutti, anche quelle molto lontane dal mio pensiero. Alla contrapposizione delle idee ho sempre preferito il confronto. Ma penso anche che, come ha scritto Oriana Fallaci, «vi siano momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre». Non pretendo di attribuire troppa importanza alle mie parole, ma ritengo che questo sia esattamente uno di quei momenti. Una stagione della vita in cui ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità. Nel mio piccolo caso e per il lavoro che faccio, questo consiste nel dire con estrema chiarezza ciò che penso e richiamare, senza mezzi termini, chi ci legge alla dura realtà delle cose. Anche se questo può risultare impopolare o urtare la sensibilità di qualcuno. Purtroppo molte persone, talvolta per comprensibili e umanissime ragioni, non vogliono accettare i fatti. Chiudono occhi e orecchi anche di fronte alla scienza. Accusano di terrorismo psicologico, come fa anche lei, chi racconta ciò che li disturba, che contrasta con il loro modo di pensare e di vedere. Tutti vorremmo leggere notizie positive. Tutti vorremmo svegliarci la mattina è scoprire che il coronavirus non è una minaccia e non uccide. Purtroppo non è così. E prima tutti si ne convincono, prima vinceremo questa battaglia.

