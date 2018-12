CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio Direttore,troppe poche righe sono state riservate a quei ragazzini e alla mamma di uno di loro, morti in quella discoteca che non è la prima e non sarà l'ultima a farci vivere simili tragedie. Al di là del dolore per il loro atroce e amaro destino e per le loro famiglie colpite, poco è stato speso per evidenziare come in questa società malata sia considerato normale, quasi un diritto, che degli ultra-minorenni possano uscire la sera fino a notte fonda e frequentare locali che una volta venivano definiti notturni. Chi sono questi...