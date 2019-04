CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,tra i due soci al governo del Paese ormai il clima è da ok corral. Né penso ci sia rimedio, dopo le botte e risposte tra Di Maio e Salvini degli ultimi giorni. In disaccordo su tutto, - l'uno contro l'altro -, a contrastarsi ogni provvedimento. Un'atmosfera pesante che sarebbe ragionevole rimuovere, interrompendo la legislatura per dare al popolo la facoltà di esprimersi prima che tutto precipiti rovinosamente. Il connubio M5s e Lega si è dimostrato inadeguato a creare le condizioni per rilanciare l'economia del Paese....