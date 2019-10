CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore, sui giornali e in tv vengono proposti tanti sondaggi sulle scelte politiche degli italiani. Quasi ogni giorno ci informano se la Lega oM5s hanno perso consensi; se il Pd ne ha guadagnati; quanto vale il nuovo partito di Renzi o chi ha più voti tra Fi e Fd. Su questi numeri, benchè virtuali, esperti ed osservatori si cimentano in analisi e commenti. Ma noto che in pochi si soffermano sulla grande quota di indecisi o di potenziali astensionisti che emerge da questi sondaggi. Eppure mi sembrano dati interessanti e anche...