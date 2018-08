CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore, sto seguendo gli articoli che il Gazzettino ha voluto dedicare alla zona dolomitica del lago Sorapiss, invasa ogni estate da migliaia di turisti, molto dei quali maleducati e privi di qualsiasi cultura della montagna. Voglio complimentarmi con voi per aver scelto di affrontare questo argomento e spero che continuerete a tenere alta l'attenzione, non solo sul Sorapis ma anche su altre zone delle nostre montagne aggredite da orde di escursionisti improvvisati e inconsapevoli. Non sono invece d'accordo con chi propone il numero...