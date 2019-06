CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,sto seguendo dalle pagine del nostro giornale la vicenda delle manovre sulle nomine dei magistrati. Vedo che è sempre più evidente il coinvolgimento di due esponenti importanti del Pd, in particolare dell'ex ministro Luca Lotti. Ora vorrei sapere perchè mentre per altri politici coinvolti in inchieste giudiziarie di vario genere, si chiedono subito le dimissioni, vedi il recente caso Siri, mentre in questo caso non ho sentito nulla di simile. Due pesi e due misure?Gianni PeronTreviso Caro lettore,l'ex ministro Luca Lotti,...