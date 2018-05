CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio Direttore,stante il perdurare della fase di stallo per la formazione di un nuovo governo, si profilano talune ipotesi che non stanno né in cielo né in terra. a) Un governo di tregua o tecnico, di cui conosciamo le bastonate per gli Italiani che comportano quel tipo di governi. A meno che non si tratti tassativamente di un governicchio con l'unico scopo di formulare una nuova e snella legge elettorale, o migliorare l'attuale perché non succeda come il dopo 4 marzo. Cosa che il Parlamento potrebbe fare anche in questo momento. b)...