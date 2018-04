CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore,sono una ragazza di tredici anni che ha appena eseguito le prove invalsi in lingua inglese. Sono stata, con la mia classe, la prima a sperimentare il nuovo metodo di esecuzione di questo test: online. Per quanto devo ammettere che il cambiamento porta a precisi vantaggi, mi sento anche in dovere di far presente i problemi che si sono presentati a me e ai miei amici. Parlo di problemi riguardo la connessione, che non permettevano di eseguire la prova in totale tranquillità. Ad una mia amica, ad esempio, le ultime due pagine...