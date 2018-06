CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio Direttore,sono iniziati i mondiali di calcio ma senza l'Italia. Assisteremo all'evento sportivo con il distacco disinteressato di chi non ha nulla da perdere, mentre ai tanti orfani del tifo nostrano non resta che l'alternativa di scegliere un'altra squadra per cui poter gioire e soffrire. Ma l'onda di entusiasmo a seguito dell'avvenuto insediamento del governo giallo-verde alla guida del nostro Paese potrebbe indurre molta gente a tifare per il Brasile, riconoscendosi nei colori della bandiera carioca. A tal proposito, risulta...