Egregio direttore,siamo in mezzo al guado di una complicata crisi politica, dagli esiti tutti da scoprire. A rendere tale quadro ancora più incerto, il capo politico del M5s, Di Maio, intende avvalersi della piattaforma Rousseau portale di proprietà della società di consulenza Web (privata) di Casaleggio. Già nel recente passato, il M5S si è avvalso di tale piattaforma, aperta solo agli attivisti del Movimento, per questioni messe al voto dal capo politico Di Maio, ed usata anche per la scelta delle candidature alle elezioni politiche e...