CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,siamo alle solite: Michele Riondino, l'attore che condurrà la serata inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia, non ha resistito alla tentazione di buttarla in politica e di sparare contro il vice premier Matteo Salvini. Riondino è pagato con i soldi della Biennale che è un ente pubblico finanziato dal governo, ma può permettersi di attaccare il vice presidente del Consiglio.Mi chiedo cosa sarebbe successo se fosse accaduta la stessa cosa con Renzi o con la Boschi. In questo caso so per certo che non accadrà nulla....