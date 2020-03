Egregio direttore,

si può paragonare una normale influenza stagionale, come si rileva da qualche articolo e parere espresso sul giornale, ad una pandemia di questo tipo che comporta una serie di adempimenti inimmaginabili per il cittadino? Lascio a lei ogni considerazione.

Giuliano R.

Padova



Caro lettore,

no, non si può e non si deve. E, confermo ciò che ho scritto qualche giorno fa urtando talune sensibilità: farlo è da irresponsabili e da incoscienti. Comunque, a coloro che insistono a minimizzare e a sostenere improponibili tesi fondate su sensazioni o leggende metropolitane non certo su dati scientifici, vorrei ricordare ciò che sta accadendo in una della aree più colpite dal coronavirus, la provincia di Bergamo, terra a cui sono legatissimo essendoci nato e vissuto per molto tempo. Molti servizi giornalistici hanno già raccontato l'estrema gravità della situazione, che ha portato ormai vicina al collasso la rete ospedaliera. Vorrei però a sottolineare due dati. Ecco il primo. Nei giorni scorsi nella sola città di Bergamo si è registrato un morto per coronavirus ogni mezz'ora. Non era mai successo nella storia recente per nessuna patologia o malattia. Come si può pensare e sostenere che non siamo di fronte a un'epidemia dalle conseguenze del tutto eccezionali? Ma c'è un elemento che è ancora più agghiacciante e che dovrebbe far aprire gli occhi anche ai più scettici. A Bergamo, come in altre realtà della provincia italiana, è molto diffusa l'abitudine di far pubblicare sul quotidiano locale l'annuncio della morte di una persona: è la cosiddetta pagina delle necrologie, naturalmente molto letta. Ebbene, su l'Eco di Bergamo, lo storico giornale del territorio, in tempi normali ci sono una o al massimo due pagine di necrologie. In questo periodo ce ne sono in media dalle 8 alle 10, tutte completamente piene di annunci di persone scomparse. Un elenco agghiacciante. Da tempi di guerra. A coloro che continuano a minimizzare e a mettere in discussione gli allarmi e i dati degli scienziati chiedo: perché non provate a spiegare ai cittadini della provincia di Bergamo che siamo di fronte solo una normale influenza o che non bisogna aver paura del coronavirus?

