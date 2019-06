CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio Direttore,si è mai chiesto come mai dalla fondazione della Repubblica Italiana nessuna donna è mai stata nominata Presidente del Consiglio o Presidente della Repubblica? Nelle grandi democrazie nordiche, ma anche nelle nuove democrazie ciò avviene normalmente. Consideriamo anche il fatto che non abbiamo notizie che donne parlamentari o ad alto livello nelle Amministrazioni pubbliche siano state coinvolte in scandali o ruberie, come i colleghi maschi, di cui abbiamo ogni giorno notizia. Faccio un paragone con la mia professione di...