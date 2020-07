Egregio direttore,

settembre si avvicina e così anche la riapertura delle scuole. I primi a tornare in classe saranno, il 7 settembre, gli studenti dell'Alto Adige, ultimi i pugliesi il 24. Eppure non è ancora chiaro in che modo si ripartirà. Mancano 50 giorni, festivi compresi, alla ripartenza e tutto giace nel limbo dell'irresolutezza. In questi mesi di emergenza covid, il virus ha costretto l'intera istituzione scolastica e universitaria a procedere da remoto con la Dad, la didattica a distanza, creando non pochi problemi. È dunque importante per gli studenti e per i docenti ripartire in presenza. Ma la nebbia di incertezza che avvolge il mondo scolastico è ancora fitta, a partire dalle 60 mila cattedre scoperte e la gestione degli ingressi scaglionati, che, verosimilmente, produrranno una riduzione delle ore di lezione. Sembrerebbe infatti che i ragazzi svolgeranno 40 minuti di lezione con una erosione del 27% della didattica. La solerte Lucia Azzolina ci tiene a precisare che in classe occorrerà rispettare il metro statico di distanza, ma facendo i conti circa il 15% degli studenti, cioè 1,2 milioni di ragazzi, non ha più posto. Dove li mettiamo? Ci sarebbe un accordo con il ministro della cultura Dario Franceschini per usare come aule i musei, gli archivi, i teatri, i cinema, le biblioteche. Per la ministra alla guida del dicastero della Pubblica istruzione, a garantire il distanziamento saranno i tanto discussi banchi monoposto, o meglio le poltroncine con le rotelle dotate di un piano d'appoggio. Ne serviranno almeno 4,5 milioni entro il 14 settembre. Un'impresa ardua quasi impossibile.

Antonio Cascone

Padova



Caro lettore,

la gestione della riapertura delle scuole si può definire in un solo modo: disastrosa e grottesca. Prendersela con la ministra Azzolina è fin troppo facile. E insieme sostanzialmente inutile. Come si può commentare una rappresentante di governo che si inventa come soluzione al problema del distanziamento introducendo i banchi con le rotelle? E che se osi criticarla dice che c'è l'hai con lei solo perché è giovane e donna? No, non è proprio possibile. Tempo sprecato. Ma Azzolina a parte, i problemi della scuola restano. A meno di di due mesi dalla riapertura domina l'incertezza. Sugli ingressi, sugli orari, sui programmi, sulle sedi. Anche sulle famose poltroncine con le rotelle c'è il buio: quando arriveranno? Prima dell'inizio dell'anno scolastico o dopo? In realtà su questo e su altri temi possiamo già immaginare cosa accadrà: si scaricheranno competenze e criticità' sugli istituti, i presidi, i professori e le famiglie. Si dirà che vengono delegati ai territori compiti, funzioni e soluzioni. In realtà si trasferiranno alle scuole e ai loro dirigenti tutti i problemi che in questo periodo di tempo, tra annunci e retromarce, sono rimasti irrisolti. E per fortuna che, come dice ogni politico che si rispetti, la scuola è una priorità.

