Egregio direttore, sento e leggo tanta soddisfazione per la conquista delle Olimpiadi invernale del 2026 da parte di Milano e Cortina. Ma siamo sicuri che ci siano così tanti motivi per brindare?Leggo anche di stime di aumenti di occupazione e di fatturati, pubblici e privati. Non so quanto siano veri o solo auspicati. I conti si faranno alla fine e temo che non saranno così positivi come si racconti. Fatto salvo per i soliti noti che, da queste grandi manifestazioni, hanno sempre da guadagnare magari in combutta con qualche organizzazione...