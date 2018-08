CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore,sembra di rivivere un pezzo del nostro passato, allorché un capo di governo, petto in fuori e mani sui fianchi, blaterava da un balcone intenzioni bellicose, del tipo spezzeremo le reni alla Grecia e oggi stesso ho consegnato nelle mani dell'ambasciatore la dichiarazione di guerra, suscitando tripudio e acclamazione generale da una piazza invasa da una folla, rapita da ogni parola pendente dalle sue labbra. Come andò a finire, lo sappiamo. Lo scenario odierno potrebbe non discostarsi di molto. Abbiamo un leader di un...