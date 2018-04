CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore, seguo l'evolversi della situazione politica e devo dire di essere abbastanza schifato da tante manfrine che a 45 giorni dal voto non hanno ancora portato a intravedere uno straccio di soluzione. Non so di chi sia la colpa, ma credo che il Presidente della Repubblica stia assecondando questi riti e queste lungaggini. Dovrebbe intervenire con più energia e determinazione, non lasciare spazio a vecchi e nuovi marpioni. E o non è il Presidente di tutti gli italiani? P.G.MestreCaro lettore, a me pare che il Presidente della...