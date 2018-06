CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio Direttore,seguendo svogliatamente la diretta tv dal Senato per la fiducia al governo Conte, improvvisamente ho avuto un sobbalzo nel sentire l'intervento della senatrice a vita Liliana Segre. Una donna molto anziana e minuta ma piena di dignità, ribadiva con fermezza le proprie convinzioni: parlava di diritti per i migranti, per le minoranze nomadi e quelle religiose, dichiarando totale opposizione all'eventualità di qualsiasi legge speciale antidemocratica. Concetti incontrovertibili per una Repubblica democratica, pensieri...