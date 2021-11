Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Egregio direttore,se volete essere precisi e fare corretta informazione dovreste dire ciò che è emerso dal rapporto del 3/11 da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. E cioè che dal 4/10 al 3/11 di quest'anno i decessi per covid sono stati 416 tra i non vaccinati e 423 (450 tenendo conto di quelli con ciclo incompleto) tra i vaccinati. Ma questo non lo direte mai.Patrizia ErvasTrevisoCara lettrice,non abbiamo alcun problema a...