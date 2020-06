Egregio direttore,

rimango perplesso di fronte alla reazione del mondo, Italia compresa, per l'uccisione ingiustificata di George Floyd. Soprattutto mi chiedo il perché di due pesi e due misure: il caso che più mi ha toccato, il pestaggio di Stefano Cucchi. Secondo me è stato ancora più grave. Ha coinvolto in pieno l' Arma dei carabinieri, sottufficiali, ufficiali che nulla hanno fatto per far emergere la verità, anzi si sono adoperati per depistare.La verità è venuta a galla a quanto pare solo per una crisi di coscienza di un singolo carabiniere. Di casi in Italia di coloro che dovrebbero proteggerci e che invece si comportano in maniera totalmente opposta ne abbiamo avuti. Tanti negli ultimi 20 anni, ma non ho mai visto atleti calciatori artisti e altri illuminati inginocchiarsi

anche se esistono chiaramente alcune similitudini tra la dinamica e i protagonisti di queste due tragiche vicende, c'è una sostanziale differenza tra il caso Cucchi e il caso Floyd. Non è una differenza di tipo giudiziario, ma di tipo politico-culturale. Non voglio affatto sminuire ciò che è accaduto nel nostro Paese. Il pestaggio di Stefano Cucchi e i successivi tentativi di insabbiare la verità da parte di esponenti anche di alto livello dell'Arma dei Carabinieri, sono fatti di estrema gravità, ma comunque circoscritti. Sia sul piano delle responsabilità sia per il loro impatto sociale. La morte di Cucchi ci ha messo di fronte ad atti e comportamenti indegni e riprovevoli, soprattutto perchè messi in atto da chi i cittadini dovrebbe proteggerli e la legge rispettarla. Certamente è stata una gran brutta pagina nella storia valorosa ed eroica dell'Arma, ma non ha in alcun modo messo in dubbio e in discussione i valori che sono alla base della nostra convivenza civile, nè il forte rapporto che lega la popolazione italiana ai Carabinieri. L'uccisione di Floyd a Minneapolis da parte di un poliziotto è stata invece, soprattutto nelle sue conseguenze e implicazioni, qualcosa di molto diverso, che ha toccato nervi scoperti della nostra società. Perchè ci ha brutalmente ricordato che esiste un virus, che si chiama razzismo, da cui non siamo riusciti ancora a liberarci. E che anche nella più grande democrazia del mondo ci sono milioni di persone che, a torto o a ragione, si sentono discriminate per il colore della loro pelle.

Le violenze ingiustificate e ingiustificabili dei manifestanti, le assurde derive iconoclaste dei deturpatori di monumenti e anche le tanto esibite manifestazioni di solidarietà da parte di molti soliti noti alla ricerca di facile pubblicità, non ci devono far dimenticare questa amara e drammatica realtà.

