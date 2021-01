Egregio Direttore,

ricordo un suo editoriale dell'anno scorso, che condividevo pienamente, in cui spiegava perché secondo lei era giusto chiamarlo virus cinese. Poi, forse per ragioni di diplomazia tra nazioni o per evitare discriminazioni, la comunità internazionale ha imposto che non venisse più definito così, ma bensì Covid 19. A distanza di un anno io le chiedo, perché secondo lei a quel tempo virus cinese no, ma adesso e da più di due settimane variante inglese sì?

sono due cose oggettivamente diverse. L'aggettivo cinese attribuiva alla Cina, secondo me giustamente, la responsabilità di aver diffuso nel mondo il coronavirus poi diventato più noto a tutti come Covid 19. L'aggettivo inglese riferito invece a una delle varianti del virus si giustifica invece con il fatto che questo tipo di mutazione è stata riscontrata per prima in Gran Bretagna e si è poi diffusa in altre aree d'Europa compresa l'Italia. In altri termini: mentre la Gran Bretagna non ha alcuna responsabilità nella trasmissione di una variante del virus caratterizzato da una più alta capacità di contagio, la Cina è invece il paese in cui il coronavirus si è per primo diffuso ed è stato poi esportato nel resto del mondo. Purtroppo sappiamo ormai anche con certezza che la Cina, colpevolmente, ha atteso mesi prima di comunicare agli altri paesi e agli organismi internazionali la presenza del virus e i suoi effetti letali. In ogni caso il fatto che non si parli più di virus cinese non cambia la sostanza del problema: il Covid è partito dalla Cina e il ruolo di quel Paese nella diffusione del virus a livello mondiale va indagato e valutato a livello internazionale. E se emergessero chiare responsabilità del governo cinese, la Repubblica popolare andrebbe seriamente sanzionata per gli enormi danni provocati all'economia mondiale. Non so se si riuscirà a ottenere questo. Intanto però dobbiamo registrare un fatto: la pandemia ha rafforzato più di chiunque altro proprio la Cina, cioè il Paese da cui il virus è partito. Mentre tutti le economie registrano, a causa del Covid, forti cali del Pil, la repubblica post comunista è l'unico paese che ha messo a bilancio una robusta crescita e la sua centralità a livello globale si è ulteriormente accresciuta. Grazie al Covid.

