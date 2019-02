CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore,questa querelle dei media italiani sul Venezuela mi riporta indietro con gli anni, primi anni 70 del secolo scorso. In Cile, Sudamerica, regnava sovrano un despota, un dittatore, un comunista, tal Salvador Allende, liberamente eletto dal popolo, ma questo è solo un dettaglio. Gli americani, notoriamente un popolo democratico finché non si toccano i loro interessi, intervennero militarmente per liberare i cileni dal despota e lo suicidarono. Al suo posto installarono una persona mite e democratica, tal Augusto Pinochet... La...