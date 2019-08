CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore, questa politica ti riporta ai tempi in cui i film comici spadroneggiavano al cinema. Senza dilungarsi troppo abbiamo il Salvini con la sua Lega che presenta una mozione di sfiducia in Parlamento nei riguardi del premier Conte e quindi presumo il suo governo; sarebbe tutto in regola se non che la Lega è parte in causa quindi mi sembra una sfiducia a se stessi. Detto questo in concomitanza con il titolo dell'articolo la proposta dei 5 Stelle incentrata nella riduzione dei parlamentari non è poi dissimile al progetto Renzi...