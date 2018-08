CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore, quello che è accaduto a Genova lascia senza parola. È incredibile solo l'idea che possa accadere un disastro del genere. Tanti morti, tantissimo dolore. Un disastro senza precedenti. Ma vien da chiedersi anche se tutto ciò che doveva essere fatto per evitare quel terribile crollo sia stato fatto. Qualcuno responsabile di tutto ciò deve esserci. Non può essere colpa del destino cinico e baro.Carlo PianonMestre Caro lettore, questo non è il momento delle recriminazioni, delle accuse e dei processi. Adesso occorre...