Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Egregio direttore,qualche giorno fa mio marito ha ricevuto una raccomandata con l'invito a saldare una errata contribuzione personale del 2016! L'errore era di ben 0,37 centesimi a fronte dei quali ci chiedono 6 euro di spese per la comunicazione! Per le tasse che dobbiamo pagare ci affidiamo ad un commercialista e vedrà lui anche in questo caso il da farsi per sistemare la cosa. Ma posso essere indignata? È possibile che una persona che...