Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Egregio direttore,qualche anno fa dovevo recarmi dal dentista. Non sapendo quale scegliere prenotai nell'arco di una giornata una visita da più professionisti. Ognuno di loro mi diede una risposta diversa per lo stesso tipo di problema. Giunto all'ultimo feci notare la cosa. La risposta fu: in campo medico non esiste una scienza esatta ma solo quella di chi la fa. La franchezza mi fece scegliere quel dentista. Quindi se in campo medico non...