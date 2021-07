Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Egregio direttore,pur con la stima che ho per lei, devo dirle, e non me ne voglia, che per me è l'obbligo di green pass sarebbe una violazione inaccettabile della libertà. E lo dico da cittadino che si è vaccinato ma che ha anche a cuore i valori della nostra comunità.Enzo FontaninCaro lettore,mi rendo perfettamente conto che imporre l'obbligo del green pass per accedere ai luoghi pubblici possa apparire a qualcuno un'imposizione e anche...