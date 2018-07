CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Egregio direttore,proprio non ci siamo. La sparata del presidente dell'Inps Boeri sui migranti la dice lunga. Come fa a dire che servono più immigrati per pagare le pensioni degli italiani per i prossimi anni? E degli italiani? Cosa si dice degli italiani senza lavoro? Secondo Boeri gli immigrati potrebbero fare i lavori che gli italiani non vogliono fare e cioè badanti, raccoglitori di pomodori e altri lavori nei servizi: gli immigrati lo stanno già facendo, sono 5.000.000 gli stranieri che lavorano per la maggiore nei servizi contribuendo...