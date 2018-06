CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio Direttore,probabilmente siamo alle fasi preliminari e alcuni dati sono ancora approssimativi, ma se ho interpretato bene la tabella pubblicata sul giornale di oggi, c'è qualcosa che non mi convince. Infatti vedo che una famiglia benestante con un reddito di 300.000 Euro avrebbe le proprie tasse decurtate del 40%, mentre una famiglia di onesti lavoratori che si porta a casa (lavorando in due) 30.000 Euro non avrebbe alcun vantaggio. Ma stiamo scherzando?! Tocca sempre ai più deboli tirare avanti questa povera Italia, mentre ai ricchi...