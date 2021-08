Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Egregio direttore, premetto che, quale occidentale e non potrebbe essere diversamente, sono filo_americano. Non posso però ignorare che l'America, in nome della pace e senza entrare nel merito, ha scatenato buona parte delle guerre nel mondo. Ciò detto, riterrei sensato il pensiero del Sig. Parpinel sul mancato minuto di silenzio per le bombe su Hiroshima e Nagasaki, dopo aver osservato, però, un minuto di silenzio per Pearl Harbor. O...