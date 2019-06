CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Egregio direttore, premesso che è inconcepibile in uno Stato sovrano che una nave straniera vìoli le leggi di quello stato oltre a ignorare la decisione della Corte di Strasburgo, che, di fatto, ha ritenuto la posizione dell'Italia perfettamente legittima, mi chiedo: ma possibile non si riesca a trovare una soluzione giuridica che permetta una volte per tutte di punire queste palesi violazioni di legge? Un sommesso suggerimento: non si potrebbe far entrare la nave in porto, far scendere i passeggeri e poi confiscarla; ossia applicare la...